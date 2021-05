Marta Linkiewicz szczerze wyznaje: "Nie wiem, czy jestem szczęśliwa. Chciałabym sobie kogoś znaleźć"

Większość myśli, że to co wyciekło do internetu, to wrzuciłam z premedytacją. Moi znajomi wiedzą, jak było - wspomina Marta. Miałam depresję, nie wyciągnęłam z domu, z łóżka, wyrzucili mnie ze szkoły, kiedy byłam w klasie maturalnej. Mam łzy w oczach [Linkiewicz popłakała się i przestała nawet mówić - przyp. red.]. Dzięki temu wszystkiemu mam silny charakter, aktualnie nie wracam do tego, bardziej skupiam się na tym, co jeszcze mogę osiągnąć, bo jestem młoda. Mam jeszcze wiele możliwości, nic nie poradzę na to, że ktoś wraca do tego snu. Mam na to wyjeb*ne. Zastanawiam się nad jakąś terapią, bo skoro wciąż płaczę, to oznacza, że nie zostało to jeszcze uleczone.