Nostalgiczna Marta Linkiewicz wspomina szalone lata liceum: "Po sytuacji z autokarem zostałam WYRZUCONA NA BRUK"

Lola 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Porównywanie jej do Kim Kardashian to obraza dla Kim. Patusiara która klnie co drugie słowo i zarabia na obijaniu mordy w klatce kontra celebrytka która kiedyś wydała porno a teraz ma kilka biznesów i studiuje prawo. Nie lubię Kim, no ale serio z czym do ludzi