Marta Linkiewicz reaguje na porównania do prostytutki: "Jestem tu nie dlatego, że zaliczyłam kogoś sławnego, tylko dlatego, że JESTEM ZAJ*BISTA"

Linkiewicz postanowiła jednak zmienić swoje życie i stało się to w momencie, gdy zgodziła się na udział w walkach Fame MMA . Zmotywowało ją to do ograniczenia hulaszczego trybu życia i rezygnacji z używek. Marta ruszyła na siłownię, a dzięki temu przeszła prawdziwą metamorfozę, którą dziś ochoczo chwali się na Instagramie, dodając ponętne zdjęcia.

Fani, którzy pokochali Martę w wersji nieocenzurowanej, zaczęli nawet narzekać, że dziewczyna staje się nudna ... Patoinfluencerka postanowiła więc pokazać im, że wciąż ma pazur i potrafi się zabawić . Jak to jednak w życiu bywa, nie wszystkim da się dogodzić i chociaż Linki udało się ugasić jeden pożar, to od razu pojawił się drugi.

Ludzie są tu nie dlatego, bo zaliczyłam kogoś sławnego 5 lat temu, tylko dlatego, bo żyję, jak chcę i jestem zaj*bista, ok - napisała Linki. Swoją drogą, jak można porównywać bzykanie idola do prostytucji? Wstyd i średniowiecze. Jakby to powiedziała Paris Hilton - STOP BEING JEALOUS!