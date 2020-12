Marta Linkiewicz podpompowuje "krzywą wargę": "Powietrze zeszło" (FOTO)

Arois 45 min. temu zgłoś do moderacji 80 9 Odpowiedz

Pomijając tą kobietę, to ogólnie nie rozumiem jak sobie można pompować (kwasami) usta (tak zrobiła chociażby Agata Fąk). W jakim celu? To jest podobnie absurdalne (a może jeszcze bardziej) jak sztuczne powiększanie biustu. Przecież to nie zwiększa atrakcyjności kobiety. Oczywiście akceptuję to, że każda kobieta może robić ze swoim ciałem co chce, ale niech to przynajmniej będą zmiany, które tego ciała nie okaleczają.