Influencerka od ekstremalnych operacji plastycznych... CZUJE SIĘ MĘŻCZYZNĄ: "Może teraz spróbuję implantów w udach, aby mieć MUSKULARNE NOGI"

6 min. temu

Pudel, czy chcecie wspierać osoby LGBT czy je gnębić? Co macie na celu udając inkluzywność językiem, kiedy publikujecie wyznania takiego monstrum? To jest chora osoba, która powinna otrzymać pomoc psychiatryczną, a w umysłach ludzi staje się reprezentacją osób transseksualnych. Zastanówcie się lepiej nad tym, co piszecie.