Tatiana Maslany, nowa She-Hulk

cosima 30 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Tatiana jest genialna, to geniusz aktorski, zobaczcie jej serial Orphan Black - to co ona tam wyprawia to mistrzostwo świata. Dodatkowo jest bardzo sympatyczną i skromną osobą, która nie umie się nachalnie promować jak niektórzy. A ona akurat ma się czym chwalić.