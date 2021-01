Aktywista GANI Blankę Lipińską: "NIE MASZ PRAWA wypowiadać się w tak POGARDLIWY sposób o dyskryminowanej mniejszości"

Olaa 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Sama nie wiem jakiej płci jest osoba wypowiadająca się. Blanka nie chciała wyglądać jak trans więc to zmieniła. Poprostu w jej mniemaniu nie jest to ładne. Nikogo nie obraziła, miała prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Nie musi jej się wszystko podobać ze względu na to że jest osobą publiczna. Przestańcie pieprzyc głupoty z tymi mniejszościami. Wszysycy dyskryminowani biedacy.