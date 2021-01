Blanka Lipińska cieszy się, że zdjęła aparat i PODCIĘŁA DZIĄSŁA. "WYGLĄDAŁAM JAK TRANS"

Blanka Lipińska zdecydowanie lubi "eksperymentować" z wyglądem i wcale się z tym nie kryje. Przez ostatnie kilka miesięcy ostrzyknięta celebrytka nosiła aparat na zębach, co dodatkowo potęgowało efekt nabrzmiałych ust... Teraz Blania oznajmiła, że końcu pozbyła się aparatu i dodatkowo poddała się zabiegowi podcinania dziąseł.

Słusznie zauważyliście moi kochani, faktycznie nie mam aparatu, wczoraj go sobie zdjęłam i tak jak mówiłam, zrobiłam to w krótkiej narkozie. Ponieważ miałam zdejmowany aparat, miałam piaskowane zęby i miałam podcinane dziąsła, ze względu na to, że ja nie chce mieć licówek ani implantów. Ja chce mieć swoje zęby ładne, duże, więc będziemy robić je bondingiem. Także teraz nas czeka tylko wybielanie zębów, jak zagoją się dziąsła, i potem bonding, no i za jakieś dwa tygodnie będę mogła wam się pochwalić moim wymarzonym uśmiechem - wyznała podekscytowana.

Zobacz także: Blanka Lipińska tłumaczy się pozbycia z prezentów od Barona

Lipińska ucieszyła się, że jej dorodne wargi w końcu "zmalały".

Jak widzicie, moja twarz wraca do normy, czyli moje ogromne usta, w których wyglądałam jak trans, zdecydowanie zmalały. Tak jak mówiłam, nie był to efekt powiększania, był to efekt aparatu. Po 5 miesiącach noszenia aparatu, jeszcze dwa tygodnie i mój wymarzony uśmiech będzie ze mną - dodała.

Fani celebrytki byli ciekawi, jak wygląda makabrycznie brzmiące "podcinanie dziąseł" i dlaczego Blania nie zdecydowała się na licówki (jak większość celebrytek).

Bo mam na tyle ładny kształt zębów, że nie są mi potrzebne. Zawsze chciałam mieć duże zęby, myślałam, że tylko licówkami da się załatwić sprawę. A w klinice okazało się, że wystarczy podciąć mi dziąsła, wydłużyć zęby bondingiem i będą takie, jak chciałam. No to po co mi licówki, skoro bonding jest kompletnie nieinwazyjny? - zastanawiała się autorka powieści erotycznych.

Wyczekujecie premiery boskiego uśmiechu Blani za obiecane dwa tygodnie?