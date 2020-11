Ala Tracz ma szansę wygrać Eurowizję Junior 2020? Zagraniczne media: "Łamie stereotyp tego, o czym powinna śpiewać dziewczynka"

Nie da się nie zauważyć, że polscy reprezentanci zdecydowanie lepiej radzą sobie na Eurowizji Junior niż na "dorosłej" wersji konkursu. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu fakt, że w dziecięcych zawodach poszczególne kraje mogą głosować również same na siebie, ale nie ujmuje to spektakularnym zwycięstwom Roksany Węgiel w 2018 roku oraz Viki Gabor w roku ubiegłym .

W tym roku w konkursie piosenki Eurowizji Junior, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę (29 listopada) Polskę będzie reprezentować 10-letnia Ala Tracz. Uczestniczka "Voice Kids" imponuje niesamowitym głosem, a utwór "I'll be standing" zebrał raczej pozytywne recenzje fanów. Część z nich wskazuje jednak na to, że piosenka nie wyróżnia się aż tak na tle konkurencji jak "Anyone I want to be" czy "Superhero" i w tym roku Polska raczej nie wygra.