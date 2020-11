Eurowizja Junior 2020. Ala Tracz na próbach przed niedzielnym występem. Zapewni nam zwycięstwo? (WIDEO)

Choć przez długi czas zastanawiano się, czy Eurowizja Junior 2020 odbędzie się z racji szalejącej pandemii koronawirusa , to Telewizja Polska niedawno potwierdziła organizację tegorocznej edycji konkursu. Zagrożenie patogenem doprowadziło jednak do zmiany formuły konkursu, a nagrania uczestników zrealizowano wcześniej.

Jak ujawniono wcześniej, reprezentująca Polskę Ala Tracz w ramach konkursu wykonuje utwór o tytule I'll Be Standing. Teraz z kolei do sieci trafiły urywki występu 10-latki, która zaprezentuje na scenie m.in. sztuczkę ze zmianą stroju z białego na czerwony, co ma być hołdem dla polskiej flagi.