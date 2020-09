Alaksandr Łukaszenka ZAMYKA GRANICE z Polską i Litwą: "Powstrzymajcie swoich szalonych polityków!"

Stanislaw 54 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Cos dziwnego sie dzieje w tym kraju w innych krajach jest poszanowanie prawa i prezydenta wybiera narod co piec lat a nie jeden zodzi krajem 26 lat i to się nazywają uciwe wybory to ja za take podziekuje i dobrze ze lud wyszedl w końcu na ulice mam nadzieje ze zrobi ktos w tym kraju w końcu porządek.