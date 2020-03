Alan Kwieciński ZOSTANIE OJCEM! "Chcę stworzyć kochającą się rodzinę" (FOTO)

Chcę bardzo, by doszło do rewanżu. Zrobię wszystko, by następny razem to moja ręka przed czasem poszła w górę. Dziękuję za te wiadomości, które od Was dostałem, oczywiście te dobre, tych złych nie biorę do głowy. Dajcie mi trochę czasu. Wrócę i Wam udowodnię, że stać mnie na dużo więcej. A teraz, za sobotę Was przepraszam - skwitował pokornie przybity przegraną Kwieciński.