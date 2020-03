Jola Mróz z "Warsaw Shore" ZOSTANIE MAMĄ! "Nie byle jaką, a SAMOTNĄ"

Jeszcze kilka lat temu zapomniana już dzisiaj Jolanta Mróz miała szansę stać się najpopularniejszą polską patocelebrytką. W końcu udało jej się nawet wylądować w centralnej części plakatu promującego 9. sezon Warsaw Shore, a sprawności w opróżnianiu kieliszków i wszczynaniu pijackich awantur mogli pozazdrościć jej nawet najbardziej doświadczeni weterani programu. Wątpliwa kariera Jolanty została jednak raz na zawsze zaprzepaszczona, kiedy dziewczyna zechciała, cytując "Małą" Anię, obcasem od szpilki "zrobić z głowy durszlak" jednemu z uczestników show.

Mróz wyleciała z "Ekipy" z hukiem i wszelki słuch po niej zaginął. Teraz jednak niewątpliwie znów zrobi się o niej głośno. Niedoszła patocelebrytka oznajmiła właśnie na swoim instagramowym profilu, że spodziewa się dziecka. Niestety, wygląda na to, że wychowaniem potomka będzie musiała zająć się w pojedynkę.

Chcę się z wami pochwalić bardzo radosną dla mnie nowiną... Zostanę mamą! Tak, ja też nie mogłam od początku w to uwierzyć. Sytuacja zmieniła cały mój świat, który nie był zupełnie na to gotowy i zawsze oddalał takie myśli na dalszy plan... Zostanę mamą, ale nie byle jaką, to bardzo ważne... samotną - ogłosiła.

Jak się okazuje, wybranek Mróz ma już na swoim koncie porzucone dzieci.

Tak, ojciec dziecka kolejny raz (przy jednej dziewczynie postąpił tak samo) uciekł od odpowiedzialności, zostawił nas i postanowił usunąć myśl o tym, że gdzieś tam rośnie mały człowieczek i po prostu jak tchórz zerwał z nami kontakt... Dlaczego o tym mówię? Bo znacie mnie i wiecie, że nigdy nie kłamię, że jestem realna w tym obłudnym świecie i dzielę się tym takim smutnym, co mnie spotkało, dlatego, bo nie jestem jedyna... Coraz częściej mężczyźni postępują w ten sposób... Czasem każą "pozbyć się problemu"... Zostawiają nas z tym wszystkim same, nie dbają i nie szanują .... Jest was o wiele więcej i wiem o tym - ogłasza w opisie pod zdjęciem brzuszka wzburzona Jolanta.

Okazuje się też, że dla byłego partnera Mróz to już drugie odtrącone dziecko w ciągu roku.

Mimo tego wszystkiego, bo bywało naprawdę ciężko, wiem, że dam radę sama! Bez nieodpowiedzialnego mężczyzny, który uważa, że można wcisnąć "usuń" i dziecko zniknie... Nie, nie zniknie i ja jestem tego świadoma. Oni powinni być również świadomi, że uprawiając stosunek, może on prowadzić do ciąży. Zostałam obwiniona, że wymyśliłam sobie to, że chcę czyichś pieniędzy. Naprawdę wiele, wiele śmiesznych oszczerstw i nieprzyjemnych rzeczy, bo sytuacja nie była dla niego wygodna (drugie dziecko w ciągu roku ten sam schemat, 1,5 miesiąca spotykania, ciąża, 2 dni radości z dwóch kresek na teście, wybór wózka i po chłopie).

Na szczęście trudna sytuacja nie złamała Jolanty, która ma ambicje, aby samodzielnie wychować swoje dziecko na przyzwoitego człowieka. Przy okazji postanowiła też zmotywować swoje obserwatorki do walki.

Wylałam morze łez, bo obwiniałam się, że może sobie nie poradzę? Że jestem za słaba? Beznadziejna? Nie, nie jestem i ta sytuacja uczyniła mnie 1000 razy silniejszą, niż kiedykolwiek byłam i jeśli kiedykolwiek wątpiłaś w siebie, to przestań! Zrób to dla kogoś... tego małego człowieczka, który będzie z tobą do końca twych dni i jeszcze dłużej i żaden beznadziejny facet nie doceni pierwszych jego uśmiechów, kroków, wypowiedzianych słów... Będzie ciężko, ale dasz radę! Dziękuje wszystkim, którzy są ze mną i mi pomagają, którzy we mnie wierzą.

W sekcji komentarzy natychmiast pojawiła się lawina wyrazów współczucia dla Jolanty. Wśród nich znaleźć można także wpis samej Gosi Andrzejewicz, która zdecydowała pokrzepić przyszłą mamę słowami otuchy.

Jolu, gratuluję ci tak mądrego podejścia do życia (sic!) i oczywiście gratuluję ci z całego serca ciąży. Dziecko jest naprawdę niesamowitym darem i sama się przekonasz, że nawet jak będziesz mieć jakieś trudności, to inni ci pomogą. Na twoim miejscu opublikowałabym jeszcze dane tego faceta ze zdjęciem jako ostrzeżenie dla innych kobiet - poradziła autorka piosenki ze słynnej reklamy napojów gazowanych.