Tak dziś wygląda 50-letnia Alanis Morissette

Alanis Morissette jest muzyczną ikoną przełomu wieków. Zadebiutowała na rynku fonograficznym w 1991 r., lecz jej pierwsze dwa krążki przeszły zupełnie bez echa. Dopiero wydana 4 lata później płyta "Jagged Little Pill", z której pochodzi rozsławiony na cały świat utwór "Ironic" oraz inne przebojowe single, jak "You Oughta Know" czy "Hand in My Pocket", zapewniła jej ogromną rozpoznawalność. Kolejne albumy, które przyniosły ich wykonawczyni łącznie 7 nagród Grammy, umocniły jej pozycję w branży artystycznej. Nie bez powodu Kanadyjka nazywana jest "królową rocka alternatywnego".