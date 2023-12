Aldona Orman publikuje zdjęcie swojego TĘTNIAKA oraz wyznaje "Żyję i czuję się dobrze" (FOTO)

Aldona Orman od ponad dwóch dekad występuje w serialu "Klan" . W połowie października aktorka z planu zdjęciowego trafiła prosto do szpitala , gdzie została poddana dwóm operacjom. Okazało się, że gwiazda miała w głowie cztery tętniaki . W piątek Aldona opublikowała na Instagramie zdjęcie z lekarzem, który jak wyznała, uratował jej życie. Orman zaznaczyła, że czuje się już dobrze .

Aldona Orman pokazała na Instagramie zdjęcie swojego tętniaka

Gwiazda "Klanu" zaapelowała do internautów , aby reagowali na wszelkie objawy, jakie odczuwają, ponieważ jej choroba "dawała o sobie znać" wyłącznie bólami głowy.

Kochani, dbajcie o siebie. Jeśli ktoś z Was ma bóle głowy, nie zwlekajcie proszę, badajcie się! Idźcie do lekarza. Róbcie tomografię lub angio rezonans! To bardzo ważne - podsumowała.