Aldona Orman zaciągnęła nastoletnią córkę na ściankę. Podobne? (FOTO)

Ostatnie miesiące wyjątkowo doświadczają Aldonę Orman. Jesienią ubiegłego roku gwiazda "Klanu" musiała przejść dwie operacje spowodowane pęknięciem tętniaka w głowie. Aktorka do szpitala trafiła wprost z planu serialowego. Okazuje się jednak, że to nie koniec i 55-latka wkrótce znów trafi na stół operacyjny. Orman nie ukrywa, że choć jej stan zdrowia uległ poprawie, to zmuszona jest przejść jeszcze jeden zabieg.