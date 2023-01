Alec Baldwin OSKARŻONY o nieumyślne spowodowanie śmierci Halyny Hutchins. Prawnik aktora zabrał głos: "Będziemy walczyć i wygramy"

Ers 1 godz. temu zgłoś do moderacji 168 16 Odpowiedz

Mega ciężki temat, bo koleś naprawdę nie wiedział, że to jest prawdziwa broń. Teraz będzie miał traumę do końca życia. Jaką niby robotę miał wykonać? Wiem, że to on strzelał i on ją zabił, ale powinni odpowiedzieć za to ludzie, którzy byli odpowiedzialni za rekwizyty i przede wszystkim powinna być ukarana osoba, która przyniosła na plan prawdziwą broń! W życiu nie strzelałby, gdyby wiedział, że są tam naboje czy coś... Tym bardziej w ekipę.