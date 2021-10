Alec Baldwin przerywa milczenie po tragicznym wypadku na planie: "To się zdarza raz na BILION"

Lilia 34 min. temu zgłoś do moderacji 10 21 Odpowiedz

Szczerze to powinien on w domu siedzieć . Ma małe dzieci i to szóstkę jest już starszym człowiekiem i jego żona zresztą też nie jest młoda po 40. Dopiero mu się niedawno i to bliźniaki ! urodziły... No ludzie trochę odpowiedzialności za te dzieci co się powołało na świat. Żona też wydaje się mocno zaburzona kobieta . Ja rozumiem że mają opiekunki to co roku nowe dziecko które z miejsca jest przekazywane opiekunce ? Po co ? I to jeszcze w jej i jego wieku...