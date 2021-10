Tragedia na planie "Rust". Osoba odpowiedzialna za broń Baldwina przerwała milczenie

Choć od tragedii na planie filmu "Rust" minął już ponad tydzień, to wciąż żyje nią cały świat. Przypomnijmy, że niczego nieświadomy Alec Baldwin wziął pistolet-rekwizyt, przygotowywał się do oddania strzału, a następnie śmiertelnie postrzelił Halynę Hutchins. Kula trafiła też reżysera Joela Souzę, który trafił do szpitala.