Przybity Alec Baldwin unika ciekawskich spojrzeń na spacerze z żoną i dziećmi (ZDJĘCIA)

W ubiegłym tygodniu na planie filmu "Rust" doszło do tragicznego wypadku. Gdy Alec Baldwin trenował wyjmowanie pistoletu z kabury do jednej ze scen, broń niespodziewanie wystrzeliła, śmiertelnie raniąc operatorkę Halynę Hutchins. Aktor postrzelił również reżysera produkcji Joela Souzę, który został przewieziony do szpitala. Incydent wstrząsnął całym światem, a najbardziej rzecz jasna bliskimi zmarłej operatorki oraz samym Baldwinem. Aktualnie sprawą zajmują się policja i prokuratura. Choć póki co śledczy uznali zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, wciąż niewykluczone, że aktor może usłyszeć zarzuty.