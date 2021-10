Alec Baldwin jednak usłyszy ZARZUTY? "Niczego nie wykluczamy"

Hihi 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

„A few days before the accident, Baldwin posted a video online expressing support for IATSE members who were threatening to strike in part over issues of on-set safety. Yet as trouble brewed on the set of “Rust” leading up to Hutchins’ death, it is not clear how aware Baldwin was of the dysfunction on the production or what role he might have played in addressing any problems.” - żeby było jeszcze zabawniej pare dni przed wypadkiem wysyłał film wspierający IATSE w walce o lepsze warunki na planie filmowym i więcej bezpieczeństwa.