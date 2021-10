Aktor grający z Alekiem Baldwinem ujawnia niepokojące praktyki z planu filmowego: "Kamery miały specjalne osłony, LUDZIE NIE"

Janek 37 min. temu zgłoś do moderacji 52 0 Odpowiedz

Ale co tam wogole robi ostra amunicja? Czy efekty specjalne z postprodukcji nie sa w stanie zastąpić prawdziwego strzelania? Czy to znaczy ze aktorzy maja w filmach akcji częściowo do czynienia z ostrymi nabojami? Bo jak narazie nikt się nie pyta jakim cudem trafił tam ostry pocisk, tylko ze przez pomyłkę itd… mi nie było wiadomo ze aktorzy w filmach akcji czy westernach używają broni z ostra amunicja