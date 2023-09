Aleksander Kwaśniewski odwiedził SALON FRYZJERSKI Nergala! Wiadomo, co zamówił do picia. Zgadniecie? (WIDEO)

Wyjątkowy klient w salonie fryzjerskim Nergala

Ja bardzo szanuję prezydenta byłego, jego małżonkę, którą kiedyś miałem zaszczyt poznać i porozmawiać. Niestety, jedyne, co widziałem, to fantastyczne zdjęcia przed i po, bo on naprawdę wygląda świetnie. Po prostu tak powinien wyglądać facet w wieku... 60 lat? Nie wiem, ile ma lat, ale wygląda po prostu za***iście i to jest super. Na koniec dnia jest to mężczyzna, który chce sobie uczesać włosy, zrobić brodę (...). To jest cały serwis, to jest cały rytuał - zachwala usługi swojego salonu Nergal.