Spółka Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota ma 177 MILIONÓW ZŁOTYCH zadłużenia!

Rick 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 0

Nie ma co: praworządność na miarę gwiazdy TVN. Hipokryzja i zakłamanie tak jak w przypadku P. Kraśki jakiś czas temu. I tacy ludzie dają sobie prawo do oceniania innych? Ciekawe swoją droga czy spotkają ich za to jakieś konsekwencje