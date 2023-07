Filip Chajzer uderza w alkoholowy biznes Janusza Palikota: "Miałem zainwestować DWA MILIONY. Smród szedł z kilometra"

Filip Chajzer sprzedaje działkę. Żali się na odsetki kredytu

W środę Filip Chajzer popełnił kolejny wpis, w którym pochyla się nad tematem inwestycji. Tym razem przyszedł jednak do fanów z ofertą sprzedaży.

Filip Chajzer uderza w Janusza Palikota

W dalszej części dziennikarz odnosi się do swojej restauracji, w której nie zamierza sprzedawać alkoholi wysokoprocentowych. Podobno mało kto wróżu jego przedsięwzięciu sukces:

Codziennie słyszę, że polegnę i że bez sprzedaży % nie da się prowadzić biznesu gastro. Ten pressing nakręca mnie do tańca i teraz w drugą stronę - pisze Filip, płynnie przechodząc do innego tematu:

Jakieś dwa lata temu zadzwoniła do mnie Pani "z biura" Janusza Palikota, oferując interes życia. Miałem zainwestować minimum dwa miliony złotych w biznes alkoholowy. Do wyłożenia kasy miało mnie przekonać spotkanie ze wspomnianym biznesmenem oraz gwiazdą mediów. Smród szedł z kilometra, więc trochę z ciekawości i trochę dla jaj zacząłem zadawać pytania. Jedno z nich dotyczyło gwarancji zwrotu zainwestowanych środków. Odpowiedź faktycznie była dla jaj. Pani troszkę obruszona troską o dwie teoretyczne bańki oznajmiła: "To oczywiste, że Pan Janusz gwarantuje zwrot majątkiem osobistym". Parsknąłem śmiechem - opisuje propozycję, jaką miał otrzymać od byłego polityka.