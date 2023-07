Aleksander Kwaśniewski wyjawił, ILE wynosi jego PREZYDENCKA EMERYTURA. "Jakoś muszę sobie dawać radę"

rgsf 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dochody są ważne. Im wyższe tym lepiej. Ważne jest też to, jak wydajemy pieniądze. Wielu dobrze zarabiających zostało bankrutami. Kiedy źle zarządza się pieniędzmi, każdy majątek można roztrwonić. Patrz przykłady sławnych sportowców, aktorów, muzyków itp. Zarabiali miliony i co? Wydawali miliony! Elitom zależy by trzymać nas na smyczy w finansowej ciemnocie. Najlepszy obywatel to zadłużony i nieświadomy finansowo. Czytaliście ksiązke pt. Emerytura nie jest Ci potrzebna? Można uniezależnić się finansowo,, zbudować majątek, a co ważne wyjść spod wpływu rządzących, a takie coś nie bardzo im się podoba. Ludzi z pieniędzmi trudno przekupić plusami, ulgami itp.