Dramat Lecha Wałęsy trwa. Jego emerytura się PRAWIE PODWOIŁA, ale to wciąż mało... "Może za chwilę znów zostanę bez grosza"

Renia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szanowny Panie Prezydencie.jak wygra Po to nie będzie Pan jadł mięsa ani serów ani jajek a porcję będą jeszcze mniejsze.gdyby Po rządziło to miałby Pan o pałowe mniejsza emeryture Pan podziekuje PiS za rewaloryzacja i 13 i14.a jak się rząd nie podoba to trzeba to oddać.tego wymagałaby kulturą a nie brać i ublizac. Co do dzieci to wiem że są dorosłe i to one powinny dawać panu prezenty i o Pana dbać.pretensje do siebie że ich Pan tak wychowal