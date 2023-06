Aleksander Kwaśniewski wziął ślub kościelny, ale jest niewierzący. Zdradził w rozmowie z córką, czego najbardziej się obawia

Aleksander Kwaśniewski jest osobą niewierzącą. Tak mówi o Kościele

Jestem niewierzący, ale szanuję Kościół. Uważam, że ma on ważną rolę do odegrania. Boleję nad tym, że dzisiaj jest tak wiele słabości w Kościele, z którymi sam Kościół musi sobie poradzić.

Ja nie cierpię z tego powodu [że nie poczuł łaski wiary - przypisek red.], choć są momenty, w których uważam, że wierzącemu jest łatwiej. Szczególnie jak przemawiam na pogrzebach przyjaciół czy bliskich znajomych, to chciałoby się powiedzieć z przekonaniem, że spotkamy się jeszcze, że dokończymy rozmowy. Ja w to nie wierzę. To, co mogę im zaoferować, to że dopóki żyję, będę o nich pamiętał.