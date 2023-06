Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy po latach małżeństwa wzięli jednostronny ślub kościelny! Ceremonia odbyła się w tajemnicy

Hmm 33 min. temu zgłoś do moderacji 70 2 Odpowiedz

No i co w tym złego? Sama jestem ateistką, a mam przyjaciółkę wierzącą. Szanujemy się, wspieramy, pomagamy sobie. Wojując z czymś co nie jest zgodne z naszymi przekonaniami tylko tracimy czas. To na czym ma się opierać tolerancja? Na opluwaniu się nawzajem? To mamy dokładnie dzisiaj, i co żyje nam się lepiej? Rodziny skłócone, wzajemne szczucie, obelgi. Żyjmy i pozwólmy żyć innym.