Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy "przyłapani" na romantycznym rejsie motorówką. Była pierwsza dama łapała promienie słoneczne (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że grono polityków, którzy są naprawdę lubiani przez Polaków jest naprawdę wąskie. Zdaje się, że do tej elitarnej grupy można zaliczyć Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich , których prezydentura do dziś wspominana jest przez wielu obywateli wyjątkowo pozytywnie. Choć Kwaśniewscy znacznie ograniczyli swoją publiczną działalność, wciąż można sporadycznie podziwiać ich w mediach.

Pierwszy weekend czerwca był dla Kwaśniewskich wyjątkowo intensywny. W niedzielę 4 czerwca Jolanta Kwaśniewska dołączyła do grona pół miliona protestujących i przemaszerowała ulicami Warszawy. Z kolei Aleksander Kwaśniewski udał się do Gdańska, aby promować swoją najnowszą książkę. Okazuje się, że zaledwie dzień wcześniej małżonkowie spędzili razem błogie chwile, relaksując się w pięknych okolicznościach przyrody.

Nie od dziś wiadomo, że rodzina Kwaśniewskich pała niesłabnącą miłością do mazurskich krajobrazów. Dzięki lokalnym paparazzi niemal co roku w mediach pojawiają się fotki z ich wiosennych i wakacyjnych wojaży. Najnowsze urlopowe zdjęcia byłej pary prezydenckiej pochodzą z 3 czerwca. Wtedy to Aleksander Kwaśniewski zabrał ukochaną żonę w rejs motorówką. Atrakcja była częścią prezentu z okazji 68. urodzin Jolanty Kwaśniewskiej.