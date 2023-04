Kobiety psioczyły na Aleksandra Kwaśniewskiego. Jolanta sprowadziła je do parteru

Jolanta Kwaśniewska skonfrontowała protestujących

Pamiętam różne zdarzenia, które miały miejsce, gdy jeździliśmy z prezydentową po Polsce. Niestety, byłem niejeden raz świadkiem sytuacji, kiedy Jolanta stawała się podmiotem odbierającym negatywne emocje ludzi, które w zasadzie kierowane były do jej męża. Pamiętam, jak kiedyś wchodziliśmy do wrocławskiej katedry, pod którą zebrała się grupa kobiet wykrzykujących bardzo obraźliwe słowa pod adresem prezydenta Kwaśniewskiego . Jolanta zawsze potrafiła zapanować nad emocjami - relacjonuje ksiądz Nowak.

W pewnym momencie obróciła się do grupy krzyczących kobiet i krótko powiedziała: "Drogie panie, ja słyszę, co panie wykrzykują pod adresem mojego męża, teraz idę do kościoła i obiecuję, że pomodlę się o zdrowie dla pań, ponieważ myślę, że o rozum modlić się jest już za późno ".

Pierwsza dama na pomoc potrzebującym. Jolanta Kwaśniewska walczyła w słusznej sprawie

Nasza współpraca opierała się na walce o prawa osób, które żyją z HIV i chorują na AIDS, co było niezwykle istotne w tamtym czasie. Nie mieliśmy wtedy akceptacji dla poglądu, że ci ludzie mają pełne prawo, aby funkcjonować jak każdy inny w społeczeństwie (…) Walczyła o pełen dostęp do leków antyretrowirusowych, co wtedy nie było niczym oczywistym. Byłem świadkiem tego, że kierowała swoje prośby do każdego nowego ministra zdrowia, była naprawdę bardzo zdeterminowana w walce o godne życie tych ludzi.