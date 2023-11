Aleksander Sikora martwi się o Artura Baranowskiego z "1 z 10". "Jestem trochę PRZERAŻONY" (WIDEO)

Aleksander Sikora boi się o Artura Baranowskiego z "Jeden z dziesięciu"

Prowadzący śniadaniówkę odniósł się również do komentarzy internautów, którzy ubolewają nad tym, że potężna wiedza Pana Artura jest zagłuszana przez poczynania pato-celebrytów , którzy bardzo często są wzorem do naśladowania wśród dzieci i młodzieży. Sikora nie ukrywał, że ma mocno wyrobione zdanie na ten temat.

Ja mam swoje wartości, swoje przekonania. Nie chcę stawiać silnych tez. [...] Celebryta w moim rozumieniu jest człowiekiem, który ma jakiś wpływ na kreowanie rzeczywistości, takie osoby mają ogromne zasięgi i mogą przekazywać coś dobrego. Samo słowo "pato" mnie martwi. Jeżeli ktoś ma złe intencje, beznadziejnie się wyraża, jest po prostu głupi i zaraża tym innych, jest to smutne. Rolą rodziców jest obserwować to, kogo młodzi obserwują. Dorosły człowiek może sobie robić, co chce. Ja nie chciałbym, żeby ktoś mi narzucał czy ktoś jest dla mnie wzorem, czy nie - podsumował.