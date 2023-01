Wykształcenie gwiazd TVP: Jarosław Jakimowicz nie ma żadnego, a Magdalena Ogórek... Czytaliście jej publikacje? (ZDJĘCIA)

Magdalena Ogórek ukończyła studia magisterskie na kierunku historii na Uniwersytecie Opolskim. W 2009 uzyskała stopień naukowy doktora również na Uniwersytecie Opolskim. Jej praca nosiła tytuł: "Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku". Co ciekawe, zanim Ogórek zaangażowała się politycznie, była zapraszana do programów historycznych, napisała też książkę - bezlitośnie wyśmiewaną na Twitterze.