Jarosław Jakimowicz wypiera się autobiografii. Mamy "najlepsze" cytaty z książki

Ludzie! Ja nie wierze!! To cos wydalo ksiazke, w ktorej opisuje handel zywym towarem i w dodatku dziecmi??!!! I co z tym dzieckiem sie stalo? Czy w ogole kogokolwiek to obchodzi? Czy wydawca zglosil to odpowiednim sluzbom?! No ku... i to cos siedzi w tv?