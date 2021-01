Jarosław Jakimowicz PŁACZE w TVP Info: "Zniszczyliście jakąś część mojego życia"

MariolaZwampa 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mnie ten pan ni ziębi ni parzy, ale jak Jarosław Bieniuk zachował się jak się zachował, to wszyscy go bronili, no bo jak to, przecież przykladny ojciec. Akurat jaki on przykladny to czas pokazal🙈 No, ale Pan Jakimowicz z TVPiS to od razu psy wieszane. Nie, nie jestem pisiorem! Uważam, że nigdy nie wolno nikogo oceniać i oskarżać o coś, co na razie nie zostało udowodnione!