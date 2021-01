Piotr Krysiak publikuje rozmowę z "gwiazdorem publicystyki TVP Info": "Aha. Eeee... Yyyy, NIE UDZIELAM INFORMACJI, dzięki bardzo"

Tvp Korea 18 min. temu zgłoś do moderacji 74 1 Odpowiedz

Nawet jeśli on tego nie zrobił bo przecież nikt go nie oskarżył oprócz jego samego. Co już pokazuje ze ma coś nie tak z głowa. To on tylko pokazuje poziom pupilków tvpis wulgarny ciagle ziejący nienawiścią na insta przez co ciagle ma konta blokowane bo ludzie go zgłaszają jest tak porywczy i agresywny szczególnie w stosunku do kobiet. Teraz tez mimo ze nikt go mie wskazał zaczął obrażać zgwalcona pannę i dziennikarza, ciagle się pieni z tej nienawiści. A wydawało mi się ze on kiedyś taki nie był... na stare lata mu odwaliło