Piotr Krysiak odpowiada na pozew Jakimowicza: "W ciągu 15 lat pracy w TVP nie przegrałem ANI JEDNEGO PROCESU"

Piotr Krysiak zasugerował jeszcze, że wątek książki o Edycie Górniak został wpleciony do oświadczenia nieprzypadkowo - najwidoczniej Jarosław Olechowski, szef TAI, mści się za to, że Krysiak... zwolnił go kiedyś z pracy. W 2011 roku Olechowski miał odmówić wykonywania obowiązków.

Mam nadzieję, że treść oświadczenia Pana Jarosława Olechowskiego absolutnie nie jest zemstą za to, że w 2010 r. [chodzi o 2011 rok - przyp red.] wyrzuciłem go z pracy w TVP Info za to, że o godz. 16.00 poinformował mnie, że zakończył dyżur jako reporter live pod 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego i jeśli nie dopłacę mu 50 zł do dyżuru, to nie wykona ani jednej relacji więcej. Sprawy pozwu nie komentuję i jestem spokojny - zakończył Krysiak.