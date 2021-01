Jest oświadczenie telewizji ws. Jarosława Jakimowicza: "Informacje zostały potraktowane POWAŻNIE"

Choć dane domniemanego napastnika nie zostały podane do wiadomości publicznej, aktor znany z filmu Młode wilki błyskawicznie odniósł się do rewelacji, zapewniając, że - choć był obecny na wydarzeniu - nie ma nic wspólnego z przestępstwem . Odkąd sprawa ujrzała światło dzienne, na wierzch wypływają coraz to nowe fakty, budzące podejrzenia w całej sprawie.

Na opublikowanie oficjalnego oświadczenia w sprawie Jakimowicza zdecydował się teraz szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. O ile cały zespół podszedł do sprawy "bardzo poważnie", Jarosław Olechowski zaznaczył, że w przeszłości żaden z pracowników nie skarżył się na zachowanie prowadzącego program W kontrze, co - jego zdaniem - podważa teorię, jakoby to Jarosław miał dopuścić się gwałtu. Dyrektor zasugerował też, że dziennikarz śledczy, niegdyś związany z TVP, publikując post, mógł chcieć "wyrównać rachunki" z byłym pracodawcą. Co ciekawe, w sprawę została wplątana również... Edyta Górniak.