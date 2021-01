Jarosław Jakimowicz zabiera głos w sprawie "gwiazdora TVP Info" oskarżanego o gwałt: "NIKOGO NIE ZGWAŁCIŁEM!"

MatkaPolka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sprawa bardzo delikatna, bo trzeba zważyć interes ofiary i dobre imię tego, na kogo teraz wskazuje Pan Krysiak. Pan Jakimowicz może być przecież niewinny, a takie oskarżenie jest szczególnie dotkliwe. Z drugiej strony interes ofiary jest także baardzo ważny. Jeśli faktycznie została zgwałcona, to sprawca powinien być szybko ujęty i osądzony. Byłoby najlepiej, o co w zasadzie apeluje Pan Krysiak, aby jak najszybciej zakończyć to śledztwo. Nie bardzo rozumiem, o jaką pomoc prawną z Londynu chodzi. Przecież ofiara była wtedy w Polsce, tutaj przyszła do Szpitala. Jakie czynności niezbędne w sprawie ma tutaj do wykonania Policja w Londynie, bo nie kumam. Dlaczego nie przesłuchano potencjalnego sprawcy. Źle to wyglada. Oto właśnie jak w praktyce wyglada wymiar sprawiedliwości w wersji Prokuratura po reformach PIS