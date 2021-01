Jarosław Jakimowicz WYPIERA SIĘ własnej autobiografii! "To tylko FIKCJA ARTYSTYCZNA"

Opublikowany w ostatni poniedziałek wpis reportera Piotra Krysiaka wstrząsnął polskim światem mediów. Według relacji dziennikarza, miał się z nim skontaktować informator, który twierdził, że pewna "gwiazda publicystyki TVP" mogła dopuścić się gwałtu w lutym zeszłego roku, a podczas przeprowadzanego w sprawie śledztwa dopuszczono się wielu nieprawidłowości. Choć Krysiak nie zasugerował nawet, kto mógł być domniemanym sprawcą, na jego tekst bardzo emocjonalnie odpowiedział Jarosław Jakimowicz , który poczuł, że jest to atak na jego osobę.

Przypomnijmy tylko, że w "dziele" Jakimowicza możemy znaleźć chociażby relację z ograbiania żydowskich cmentarzy . Na szczególną uwagę zasługuje również fragment, w którym autor chwali się tym, jak mało co nie przejechał intencjonalnie kobiety . Na szczycie listy wymienionych obrzydliwości ląduje jednak opowieść o przygodzie z berlińską mafią, w której trakcie główny bohater kupuje sobie za 2000 marek 12-letnią dziewczynkę .

W obliczu wydarzeń ostatnich dni zawarte w autobiografii "sekrety" musiały stać się dla autora co najmniej niewygodne. W najnowszym poście opublikowanym na Instagramie Jarosław Jakimowicz zarzeka się mianowicie, że wszystko to było jedynie "fikcją" mającą za zadanie zwiększyć zainteresowanie potencjalnych czytelników.

Wszelkie zawarte sensacyjne historie, które opisane są w mojej książce "Życie jak film", to fikcja artystyczna, która miała na celu zwiększenie sprzedaży - twierdzi Jakimowicz. - Aż trudno mi uwierzyć w naiwność tych, którzy klikają z uporem maniaka, komentują informacje, które podrzuca im Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (wyciąga kasę) i inne portale. Moja książka to książka przygodowa, co zawsze powtarzałem. Te makabryczne sensacje, którymi się tak emocjonujecie, są zmyślone i tyczą się 19-letniego chłopaka.