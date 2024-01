Aleksander Sikora przerywa milczenie po zwolnieniu z "Pytania na Śniadanie"

Sikora liczył się z taką prawdopodobieństwem, co potwierdził w wywiadzie z Pudelkiem udzielonym pod koniec listopada ubiegłego roku. Dziennikarz powiedział wówczas, że spodziewa się nadchodzących zmian, ale zapewnia, iż nie robi to na nim wrażenia. Zapytany o plan awaryjny w razie zerwania współpracy ze stacją, Olek stwierdził, że "plan B pojawi się wtedy, jeśli zakończy się plan A".

Aleksander Sikora przerwał milczenie. Mówi o swojej przyszłości w TVP

Faktem jest, że Olka angażowano do różnej maści projektów poza śniadaniówką, takich jak konferansjerka na licznych imprezach stacji, prowadzenie "The Voice of Poland" czy komentowanie Konkursu Piosenki Eurowizji. Fani zapewnili, że tęsknią za swoim ulubieńcem w "Pytaniu na Śniadanie", na co ten odparł, że również tęskni za programem porannym, a najbardziej za swoją koleżanką, publikując zdjęcia oraz nagrania z Tomaszewską.