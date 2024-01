Karolina Pajączkowska ujawnia KULISY zwolnień w "Pytaniu na Śniadanie"! "ZADZWONIŁAM do moich byłych kolegów"

Johnny Bravo 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ida to jakiś koszmarny przypadek. Dobrze że to już jej koniec. To oszustka jak janoszek. Wymyśliła sobie Broadway . Ok może była ale każdy z nas może być. To dzielnica NY! Tam jest tysiące szkółek. Ludzie otwierają szkółki w piwnicach garażach i każdy może tam ćwiczyć czy ma talent czy nie. Ważne by płacić kasę. Potem w CV pisze sobie taką idą że tańczyła na Broadwayu! 🤣🤣🤣 Tylko nie na głównej scenie brodwayu o tym nie wspomina. I nie napisała a każdy kto ma pojęcie o tańcu że ona nie ma kształtów do tańca. Zbyt krótkie nogi biodra za niski długi tułów długa szyja ja eliminują bo to śmiesznie wygląda gdy taka nieproporcjonalna osoba usiłuje tańczyć. No i twarz Mongoła!!! Gdyby tańczyła tam gdzie nam wciska to robiłaby kasę większa niż tu w TVP przez 10 lat i spełniałaby się więc dlaczego nie robi tego co kocha? Bo tam nikt o niej nie ma pojęcia!!! Gdy raz w TVP zatańczyła to był ostatni raz bo wszyscy jej protekcyjny kapneli się że to żenada a nie Daniec. To było śmieszne i karykatura tańca. Kobieta jest sztuczna na dole wszystkich nazywa kochanymi choć ich nie zna! Dobrze że jej już nie ma!