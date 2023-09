Karolina Pajączkowska już znalazła NOWĄ PRACĘ! Pochwaliła się, co będzie robić (WIDEO)

jakoś 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak się komuś idzie na rękę, to wszystko łatwo przychodzi. Włącznie z nauką mowy obcojęzycznej. O podróżach sponsorowanych nie wspomnę nawet. Za granicą można się nauczyć biegłej mowy a nie dukanej jak na uczelni czy po kursach za tysiące złotych. Miała urodę, do tego hormonalne sprawy i sekrety i tylko to dało jej przepustkę do innego wymiaru odbioru świata i korzystania z dobrodziejstw. Jedno jest przykre odnośnie tych hormonalnych spraw. Że szybko się kończy. Jest ekspresowy rozkwit i po kilku latach bywa, że zaczyna się menopauza lub więdnięcie. Wygląd ami na osobę, która stosowała jakieś hormony, bo wygląda zbyt dojrzale w porównaniu do swoich rówieśniczek. Aby nie powiedzieć, że staro.