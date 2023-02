Sandra Kubicka, nowa gwiazda TVP, tłumaczy się z podjęcia pracy na Woronicza: "Nie jestem tą samą Sandrą"

Wiejro 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sorry, ale np taka wieniawa mowi ze nie współpracuje z TVP a to tam zdobyła sławę. Zapomniala? Grała tam tez za czasów PiS i nie narzekała, potem była wściekła, ze zdjęto serial z anteny, i od tego czasu udaje ze z TVP nic nie chce. To jest dopiero hipokryzja na maxa! Wiele z tych gwiazdek udaje ze nie chce do TVP, ale jak dostawali propozycje to byli zadowoleni i brali to. Widocznie ich nikt nie chce i ładniej to brzmi jak mówią ze sami z wyboru nie ida.