Sandra Kubicka w czerwonym garniturze i RĘKAWICZKACH błyszczy na wiosennej ramówce TVP (ZDJĘCIA)

TVP, podobnie jak inne stacje co jakiś czas organizuje konferencje ramówkowe, na których to prezentuje hity na nadchodzący sezon. Tym razem impreza publicznego nadawcy odbyła się w tłusty czwartek, a na czerwonym dywanie nie zabrakło najważniejszych w telewizji polskiej nazwisk. Na ściance pozowała między innymi Magdalena Ogórek, Anna Popek, Małgorzata Tomaszewska w kapturze, Viki Gabo r w ogromnych ciemnych okularach, a także Maciej Kurzajewski (tym razem bez Kasi Cichopek) i nowa gwiazda... Sandra Kubicka .

Sandra Kubicka poprowadzi randkowe show w TVP

Niedawno okazało się, że zarzekająca się przed laty modelka, że jej noga nie postanie w telewizji publicznej, zgodziła się poprowadzić najnowsze show w TVP. Sandra została prowadzącą i mentorką "Love Me or Leave Me - Kochaj albo Rzuć" Na Instagramie zachwalała się, że "nie ma i nigdy nie było takiego programu w Polsce". Kubicka zapewniała również swoich fanów, że ten program odmieni ich poglądy. Nie da się nie zauważyć, że Sandry najwyraźniej odmienił, bo jeszcze kilka lat temu zżymała się, że dla "bycia szczerą ze swoimi poglądami", żadnej propozycji z TVP nie przyjmie.