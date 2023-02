Sandra Kubicka została gwiazdą TVP. Jeszcze 2 lata temu zarzekała się, że nie zrobiłaby tego za ŻADNE PIENIĄDZE. Wytknięto jej HIPOKRYZJĘ

Sandra Kubicka dostała program w TVP

Emocje opadły to teraz oficjalnie ode mnie. ZOSTAŁAM PROWADZĄCĄ!!! - zaczęła Sandra. "Love Me or Leave Me - Kochaj albo Rzuć" - tak brzmi nasz nowy program który wyjdzie 16 marca na platformie TVP Vod. Mogę tu pisać w nieskończoność dlaczego tak bardzo się cieszę, ale zacznijmy od kilku słów o programie... NIE MA I NIGDY NIE BYŁO TAKIEGO PROGRAMU W POLSCE. To autorski program, w którym 8 par zostało poddane próbom i wyzwaniom które prędzej czy później stanęły by na drodze ich związku. Podczas tych kilku tygodni nasi uczestnicy pracowali z masą ekspertów którzy pomogli im wzmocnić ich więź, rozwiązać problemy i zobaczyć partnera w innym świetle. Naszym celem było pokazanie że związek to ciągła praca i piękna przygoda.