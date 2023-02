Baron i Sandra Kubicka też drwią z osób w kryzysie bezdomności! "POMÓC ŻULOWI? Nie, bo i tak kupi piwo" (ZDJĘCIA)

Baron i Sandra Kubicka nigdy nie uchodzili za osoby obdarzone wysublimowanym poczuciem humoru. Większość z nas pewnie jeszcze do niedawna trwała jednak w błogiej nieświadomości tego, co naprawdę ich bawi. Otóż przy okazji nowego "artystycznego przedsięwzięcia" celebrycka para postanowiła wykazać się swoim komediowym wyczuciem. Za obiekt żartów wzięli sobie osoby w kryzysie bezdomności . Zupełnie jak Maja "nie mam studiów" Bohosiewicz . Oraz Natalia "ubrałam się jak bezdomny" Klimas .

Sandra Kubicka i Baron żartują z osób w kryzysie bezdomności

W poniedziałek na profilach Sandry i Barona pojawiła się relacja zza kulis pracy na planie zdjęciowym. Nie jest jasne, czy był to plan teledysku, czy jakiegoś rodzaju kampania, jednak sama charakteryzacja i zachowanie Barona między ujęciami wystarczyły, by wzbudzić niesmak. Muzyk występuje na InstaStories w podartych łachmanach, ze sztucznym brudem za paznokciami, a jego twarz specjalnie została umorusana tak, aby go postarzeć.