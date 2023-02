Natalia Klimas w stylizacji za tysiące złotych "żali się", że "UBRAŁA SIĘ JAK BEZDOMNY"! Błyskotliwe? (FOTO)

gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Protestuję, bezdomny nie znaczy lump. W tych czasach do bezdomności jeden krok, niekoniecznie wiąże się to z uzależnieniem, często z niezaradnością, jakąś bezradnością wobec wyzwań twardej rzeczywistości, obciążeniami z domu rodzinnego. Niekiedy to etap przejściowy, w złej życia godzinie, np. pan Gonera mówił, że był jakiś czas bezdomny. Chyba każdy już zdaje sobie sprawę, że nie ma ludzi nie do zdarcia, z żelazną psychiką. Także więcej zrozumienia i szacunku nie zaszkodzi.