Dramat Natalii Klimas: wiatr z Sahary zepsuł jej wakacje na Fuerteventurze. "Nie udało mi się ANI RAZU ZAŁOŻYĆ BIKINI"

Bell 15 min. temu

Jak tam u nas? No cóż. Wstałam o 6 rano (zaoszczędzając 10 minut snu, bo budzik przesunęłam z 5:50). Potem ogarnęłam kuwety i kocie miski. Obudziłam syneczka, bo musiałam go jeszcze przed pracą zawieźć do babci na zdalne nauczanie. Potem pędziłam w deszczu do roboty, a i tak portier już zamknął drzwi i zrzędził, że się spóźniłam (on chyba myśli, że jest moim szefem). A teraz przede mną tylko 8 godzin siedzenia i gapienia się w komputer. A co u was? ;)