Natalia Klimas zachwyca się mężem: "Odesłał ośmiornicę do podgrilowania. Nie widziałam w swoim dzieciństwie TAKICH ojców"

Adi 21 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

A kto bogatemu zabroni? 😅facet przewija bo ma kasę na koncie... Ona z kolei córeczka bogatej mamusi i tatusia... W normalnych rodzinach to jest tak, że jak on siedzi w domu z dzieckiem to za chwilę rozwód jest. Nie znam kobiety, która lubi robić na faceta. Za to znam dużo takich co chętnie wykorzystują jego kasę na nianie, sprzątaczki, bądź na siebie. Dużo kobiet bogaczy siedzi zadowolonych w domu. Od czasu do czasu zaangażują się w jakąś zbiórkę, fundacje - tak dla sportu, żeby nie było że nie pracują.... Szczerze mówiąc żenujące są wypociny pani "aktorki" oderwanej od życia. Ten pan to pewno nie tak bogaty jak STARAK, który ją rzucił. Ale po staraku to już pani zupełnie do standardu lux się przyzwyczaiła. Apel:Nie czytajacie ludzie wypocin takich odjechanych kobiet. To ich pisanie i foty na necie nie maja nic wspólnego z realnym życiem. tak